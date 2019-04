Spitäler kämpfen mit Umstellung auf ambulante Eingriffe

Wird die Regelung zu einem Abbau von Spitalbetten führen? Fragt man die Kantone, so winken die meisten ab. Einzig der Kanton Bern geht davon aus, dass eine erweiterte Liste zu «tief greifenden Veränderungen in der Spitallandschaft» führen würde. Wer beim Berner Inselspital nachfragt, wie sich die neue Regel auf dessen Landspitäler auswirkt, erhält keine genaue Auskunft. Man sei sich der Herausforderung bewusst und werde «ambulante Angebote weiter ausbauen und spezialisierte Infrastruktur für ambulante Kleineingriffe schaffen», sagt ein Mediensprecher. «Das hat das Spital Burgdorf schon hinter sich. Es hat mit Eigenmitteln und einer Anleihe am Kapitalmarkt für 111 Millionen Franken ein neues Bettenhaus erstellt, das auch für ambulante Eingriffe vorbereitet ist.»

Folge des technologischen Fortschritts

Für Cosandey ist die Regel «ambulant vor stationär» eine Folge des technologischen Fortschritts. «Eigentlich hätten die Ärzte selber Standesregeln definieren müssen, wann ein Eingriff ambulant und wann er stationär durchgeführt werden soll», findet er. Cosandey befürchtet, dass die öffentlichen Spitäler bei ihren Besitzern, den Kantonen, die hohle Hand machen werden, sei es für Um- oder Neubauten oder eine Erhöhung der Subventionen für gemeinwirtschaftliche Leistungen. «Das wäre eine gefährliche Entwicklung», sagt Cosandey. Mit dem Grundsatz «ambulant vor stationär» ändere sich auch die Wettbewerbssituation. «Der Konkurrent eines Spitals ist nicht nur das nächste Spital, sondern vielleicht das nächste Ärztezentrum, das effizient ambulante Eingriffe durchführt», sagt er. Damit falle auch das häufigste Argument für Spitalsubventionen weg: nämlich die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung.