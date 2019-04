So stark leidet der Schweizer Finanzplatz

Gleichzeitig hat sich das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz erhöht, von gut 600 auf fast 690 Milliarden Franken. Die Folge: Die Finanzbranche leistet heute einen kleineren Anteil an das BIP als noch vor zehn Jahren. 2008 waren es 11,1 Prozent , 2018 noch 9,1 Prozent .

Damit steht die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern aber immer noch gut da. In den USA etwa beträgt der BIP-Anteil 7,5 Prozent , in Grossbritannien 6,9 Prozent und in Deutschland sogar nur 3,7 Prozent .