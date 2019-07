Sinkende Zinsen – weil die Gesellschaft überaltert

Wir haben uns schon fast daran gewöhnt: Für Geld auf der Bank gibt es seit Jahren fast keinen Zins mehr. Und unsere Pensionskassen haben Mühe, die Erträge zu erwirtschaften, die es braucht, um die versprochene Rente zu bezahlen.

Während der nominale Zins in der Geschichte stark schwankte, war der reale Zins, also der Zinssatz abzüglich Teuerung, erstaunlich stabil. In den rund 200 Jahren seit der Industrialisierung gab es real meist rund 2 Prozent Zins. Seit etwa zehn Jahren ist der Zins tiefer, in jüngster Zeit sogar negativ. Eigentlich sind Zinsen der Ertrag, den wir vom Schuldner dafür erhalten, dass wir ihm Geld geben und auf Konsum verzichten und somit das Risiko eingehen, es nicht mehr zurückzuerhalten. Der Schuldner macht damit etwas, was Gewinn erzielt. Zinsen halten die Wirtschaft am Laufen.