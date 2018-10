Singles’ Day – hier kommt die nächste Rabattschlacht

Vor drei Jahren führte das Warenhaus Manor den Black Friday in der Schweiz ein: Am vierten Freitag des November bot Manor einen Grossteil des Sortiments mit einem Nachlass von 30 Prozent an. Das hatte Folgen: Die Konkurrenten wurden quasi zum Rabatt-Mitziehen gezwungen. Mittlerweile hat sich der Black Friday im Schweizer Detailhandel etabliert: «Er hat sich zum grössten Shopping-Event der Schweiz entwickelt, und viele Händler erzielen den zwei- bis vierfachen Umsatz eines normalen Freitags», sagt Julian Zrotz, Handelsexperte von Blackfridaydeals.ch. Ursprünglich kommt der Black Friday aus den USA; dort gilt er als umsatzstärkster Tag des Jahres.

Nun kommt ein neuer Shopping-Tag in die Schweiz, und zwar der Singles’ Day. Dieser ist bisher vor allem im asiatischen Raum als Online-Shopping-Festival bekannt. Julian Zrotz bestätigt, dass einige grössere Schweizer Detailhändler am 11. November spezielle Promotionen lancieren werden. Rabatte bieten beispielsweise Jumbo, Vögele-Shoes, der Tierbedarfshändler Qualipet, der Handyzubehör-Shop Apfelkiste, der Versandhändler Lehner und der Erotikshop Amorana an. Dabei sind laut Zrotz auch Telecom- und Elektronikhändler, die aber namentlich nicht genannt werden wollen, um «keine schlafenden Hunde zu wecken». Der neue Shoppingevent sei lose organisiert. Ähnlich wie am Black Friday gebe es keinen Organisator, die Shops bieten selbstständig Angebote an und bewerben diese auch selbstständig.

Der «Tag der einsamen kahlen Stöcke»

Der 11. November wird in China als «guang gun jie» bezeichnet, was «Tag der einsamen kahlen Stöcke» bedeutet und animieren soll, sich mit Defiziten in Partnerschaften auseinanderzusetzen. Seit dem Jahr 2009 funktioniert Chinas E-Commerce-Gigant Alibaba den 11.11. zu einem Online-Einkaufs-Festival um. Chinesen, ob einsam oder verheiratet, muss man nicht zweimal zu Aktionen bitten. Der 11.11. entwickelte sich binnen weniger Jahre zu einem Marketingevent. Letztes Jahr erzielte die chinesische Alibaba Group, zu welcher unter anderem der Versandhändler Aliexpress gehört, in 24 Stunden einen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar. Weltweit wird am Singles’ Day mehr Umsatz erzielt als am Black Friday.

Dass nun neben dem Black Friday auch noch der Singles’ Day in die Schweiz kommt, erhöht den Preisdruck weiter: Die Schweizer Detailhändler kämpfen, und gerade in der wichtigen Vorweihnachtszeit, wenn die höchsten Umsätze erzielt werden sollten, bieten sie den Kundinnen und Kunden grosse Rabatte an. Händler, die den neuen Event nicht mitmachen, gehen das Risiko ein, Konsumenten zu verlieren.

Der Vorteil des Singles’ Day ist: Der Umsatz wird erzielt, bevor zahlreiche Händler zum Black Friday spezielle Aktionen lancieren. Zudem: Der Lohn kommt in der Schweiz meistens Ende Monat. Am Singles’ Day, der Mitte Monat stattfindet, ist noch mehr Geld für ungeplante Ausgaben vorhanden. Am Black Friday, der dieses Jahr am 23. November stattfindet, dürfte bei vielen der Vormonatslohn knapp werden und der nächste noch ausstehen.

Kunden warten ab

Die aus dem Ausland importierten Konsumevents mit Rabatten bringen am entsprechenden Tag wohl höhere Umsätze. Sie hinterlassen aber an den Tagen zuvor und danach Spuren. Schon jetzt warten Kunden auf die Angebote des Black Friday und kaufen davor weniger ein. Der Tag ist bei den Konsumenten beliebt.

Übrigens: Der 11.11. fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Einkaufen ist also nur online möglich. Aber was online passiert, hat meist auch Folgen für die Innenstädte. Im nächsten Jahr werden wohl auch stationäre Läden mitziehen müssen, wenn der Singles’ Day an einem Montag stattfindet.

(Tages-Anzeiger)