Schweizer geben weniger Geld in Gasthäusern aus

Das Schweizer Gastgewerbe ist nach wirtschaftlich schwierigen Jahren weiter auf Erholungskurs, aber nicht überall. Im Jahr 2018 wurde mehr Gäste und mehr Stellen registriert, aber weniger Umsatz. Dies hiess es am Donnerstag in Bern an der Jahresmedienkonferenz von Gastrosuisse, dem Branchenverband für Hotellerie und Restauration.