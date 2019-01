In der Schweiz arbeiten 1,7 Millionen Angestellte in Teilzeitpensen. Das sind 36,7 Prozent oder mehr als ein Drittel der Beschäftigten, wie dem neusten Bericht des Bundesamts für Statistik zu entnehmen ist. Europaweit ist dieser Anteil nur in den Niederlanden noch höher. Dort sind mit 50,7 Prozent über die Hälfte der Arbeitnehmer in Teilzeit tätig.