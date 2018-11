Schweizer Grosskonzerne wollen der Börse treu bleiben 

Der Streit eskaliert: Die EU droht der Schweizer Börse, ihr die Anerkennung zu verweigern. «Ge­genwärtig gibt es nicht genügend Fortschritt in unseren Gesprächen mit den Schweizer Behörden, um die Äquivalenz der Schweizer Börse über Dezember 2018 hinaus zu verlängern.» Das steht in einem Schreiben von EU-Währungskommissar Valdis Dom­brovskis an den deutschen EU-Abgeordneten Markus Ferber, das am Mittwoch bekannt wurde. Laut Kommission sei ein finaler Entscheid aber noch nicht gefallen. Sollte die Kommission nicht noch einlenken, dürfte der Bundesrat am Freitag seinen Notfallplan aktivieren, mit dessen Hilfe die Schweizer Börse vor dem Fall in die Bedeutungslosigkeit bewahrt werden soll. Das Eidgenössische Finanzdepartement äussert sich nicht dazu. «Wir nehmen die Meldung aus Brüssel zur Kenntnis», hiess es.