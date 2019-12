Schweden wagt den Ausstieg aus den Negativzinsen

Immobilienmarkt als Hauptrisiko

Unbeliebt sind die Negativzinsen in Schweden aber auch aus anderen Gründen: Wie in der Schweiz schaden sie den Sparern und befeuern die Verschuldung – besonders durch Hypotheken. Und auch in Schweden zeigen sich die Folgen in stark gestiegenen Preisen auf den Immobilienmärkten. Diese Entwicklung gilt als das grösste Risiko für Schwedens Wirtschaft. Kredite an Immobiliengesellschaften und Hypotheken an Privatpersonen machen drei Viertel aller Ausleihungen der Banken in Schweden aus.

Gänzlich unbestritten ist die zu erwartende Aufhebung der Negativzinsen angesichts der schwachen Konjunkturlage aber auch in Schweden nicht. Als scharfer Kritiker zeigt sich einmal mehr der Ökonom Lars Svensson, einst Vizepräsident der Reichsbank und einer der führenden Geldtheoretiker weltweit. Gegenüber Bloomberg meinte er, seine Ex-Kollegen seien von einer «irrationalen Angst vor Negativzinsen» getrieben. 2013 verliess Svensson die Reichsbank unter Protest, weil sie gegen seinen Willen die Leitzinsen erhöht hatte. In der Folge musste die Reichsbank diese wegen der Konjunkturschwäche wieder senken.

Gut möglich, dass die Schwedische Reichsbank auch diesmal bald wieder eine Kehrtwende vollzieht. Eine Anhebung der Zinsen auf mehr als 0 Prozent ist ohnehin nicht zu erwarten. Der Entscheid vom Donnerstag dürfte jedenfalls bei anderen Notenbankern auf grösstes Interesse stossen – besonders bei der SNB. Daraus lassen sich möglicherweise Lehren dafür ziehen, wann der eigene Ausstieg möglich wird und mit welchen Folgen zu rechnen ist.