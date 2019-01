Die ganz schwierigen Jahre scheinen für die Orascom Development vorbei zu sein. Beim Tourismus- und Immobilienkonzern plant man den nächsten Schritt Richtung Normalität, obwohl das Unternehmen weiter rote Zahlen schreibt. Gestern informierten die Orascom-Chefs, dass der Konzern in den nächsten zwei Jahren die Mehrheit am Andermatt-Projekt übernimmt. Für den Bau und den Betrieb des Resorts mit Hotels, Wohnungen und Bergbahnen ist die Tochtergesellschaft Andermatt Swiss Alps AG (ASA) verantwortlich. An dieser hält der ägyptische Milliardär Samih Sawiris seit fünf Jahren 51 Prozent, Orascom gehören 49 Prozent.