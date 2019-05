SGB: Zunahme der Temporärarbeit ist besorgniserregend

Das Phänomen Temporärarbeit habe in der Schweiz beunruhigende Ausmasse angenommen: Seit 1995 habe sich der Anteil dieser «potenziell prekären» Beschäftigungsform am gesamten Arbeitsvolumen auf 2,6 Prozent verfünffacht, teilte der Schweizerische Gewerkschaftsbund am Montag mit.