Risiko-Report: Das sind Gefahren für den Schweizer Finanzplatz

Der heute erstmals publizierte Risikobericht der Finanzmarktaufsicht Finma stellt die kurzfristigen Risiken für den Finanzplatz vor. Der Monitor war bislang ein internes Arbeitsinstrument, das sie in dieser Form seit fünf Jahren verwendet. Nun will ihn die Behörde jährlich veröffentlichen. So will sie für mehr Transparenz sorgen. Laut Finma-Chef Mark Branson ist die Liste aber nicht abschliessend, die vorgestellten Risiken seien aber die drängendsten: «Es ist eine sehr diverse, aber eigentlich eine kurze Liste.»