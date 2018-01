Reportage: Trump, so nah und so normal

Als er dann endlich da ist. So richtig. Nicht einfach nur auf einer Gangway vor einem imposanten Flugzeug. Nicht einfach nur auf Davoser Gemeindegebiet. Sondern wirklich da. Nämlich im Kongresszentrum, dem Tempel des World Economic Forum, kurz vor 15 Uhr am gestrigen Nachmittag, da wirkt er fast ein bisschen gewöhnlich. Ein weiterer dieser sogenannten Global Leader. Ein «Davos Man» unter «Davos Men». Einer von denen. Einer von Hunderten.

Natürlich nur fast. Eine gespannte Stille legt sich über den Raum, als Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, die Halle im Kongresszentrum betritt. Die wichtigsten Menschen des Planeten – die klügsten Forscher, die mächtigsten Politiker, die reichsten Unternehmer – sie alle halten die Luft an. Zwei, drei Sekunden lang. Dann fischen sie ihre Smartphones aus ihren Hosensäcken und Handtaschen und beginnen zu knipsen. Manche winken. Andere rufen: «Mister Trump! Mister Trump!»

«Wie Groupies!», schimpft eine Schweizer Politikerin. Aber auch sie gafft.

Prosperity and peace

Und Trump? Er schaut sich um, er lächelt, er winkt, er grüsst. Er sagt, sein Ziel in Davos seien «great prosperity and great peace». Also Frieden und Wohlstand. Aber nein, er will nicht den Eindruck erwecken, dass er diesen Auftritt hier im Kongresszentrum auskostet. Zielstrebig steuert er auf eine Treppe zu und verschwindet in den Eingeweiden des Gebäudes. Der Mann muss weiter. Der Mann muss an die Arbeit. Deals fixen. Leute meeten. Business machen. Was man halt so tut in Davos.

Und damit hat nun wirklich niemand gerechnet. Mit so viel Normalität, so viel business as usual. Donald Trump ist nicht wiederzuerkennen.

Am Morgen ist die Erwartungslage noch ganz anders. Punkt 10.19 Uhr landet die Air Force One gestern in Kloten. In ihrem dicken Rumpf, so glaubt man, sitzt ein Trump in streitlustiger Stimmung. Erst Anfang Woche hatte seine Regierung verkündet, die Einfuhrzölle für gewisse Produkte zu erhöhen. Es schien wie eine Kriegserklärung an die Globalisierungsfreunde von Davos. Minuten vor dem Abflug in die Schweiz bekräftigte er in der Nacht auf Donnerstag seinen Standpunkt auf Twitter: «Bald treffe ich in Davos ein, um der Welt zu verkünden, wie gross Amerika ist. Unsere Wirtschaft boomt wieder, und mit allem, was ich tue, wird es noch besser. Unser Land ist wieder auf der Gewinnerseite!» Alles schien bereit für einen Gottesdienst des «America First!».

Die erste, halbe Überraschung bei diesem Besuch ereignet sich dann bereits gestern Morgen am Flughafen Kloten. Trump bleibt unsichtbar für die zahlreichen Schaulustigen – ein Phantom. Zunächst wird er abgeschirmt durch den dicken Panzer seiner Air Force One. Nach der Landung folgt der nahtlose Wechsel in einen der sieben bereitstehenden Helikopter. Die Rotoren drehen bereits auf Hochtouren, Sekunden später der Abflug in Richtung Alpen. Ein Insektenschwarm, der laut brummend davonzieht. Bestes Wetter, beste Sicht. Doch der US-Präsident ist auch mit dem Fernrohr nicht zu sehen.

Die «Davos Men» sind die Groupies des Präsidenten. Alles steht still.



Einige in Zürich-Kloten haben ein Spektakel erwartet. Geschürt wurde diese Erwartung durch das mediale Aufbauschen einer Figur, die jederzeit ein Spektakel verspricht. Gerade dann, wenn es nicht von ihr erwartet wird. Wieso nicht auch gestern Morgen in Zürich? Das ist doch der Präsident, der sich um Regeln foutiert.

Die Realität sieht anders aus: Kein roter Teppich, der vor dem Flugzeug ausgerollt wird. Nicht einmal ein kurzes Winken in Richtung Menschenmenge oder ein neckisches Augenzwinkern mit ausgestrecktem Zeigefinger – so, wie es gerade amerikanische Präsidenten gerne tun. Das Protokoll sieht es nicht vor. Es ist eben kein offizieller Staatsbesuch, den Trump hier absolviert.

«Der macht das gut»

Dabei wäre Trump in Zürich durchaus auf Gegenliebe gestossen. Einige Buhrufe hätte es wohl gegeben. Doch unter den Menschen auf dem Spotterhügel befinden sich auch viele Trump-Sympathisanten. «Er macht seine Sache wirklich gut», sagt ein Pensionär, der aus Bern angereist ist. Ein anderer Mann aus Dietikon findet, dass Trump super für sein Land einstehe – und zwar «kompromisslos». «Eine solche Figur würde der Schweiz auch guttun – um denen von der EU den Marsch zu blasen.»

Trumps Tag 1 in Bildern: Der US-Präsident sorgt in Davos für Aufregung



Gegenliebe auch vom «Blick». Ansonsten sich nicht zu schade, jede Trump-Peinlichkeit auszuschlachten, titelt die Boulevardzeitung an diesem Morgen: «Dear Mr. President, Welcome to Switzerland!» und gibt auch gleich eine Nummer an, unter der sich der Präsident doch bitte melden möge. Etwas, das vor kurzem noch unmöglich schien, liegt plötzlich in der Luft: die Schweiz im Trump-Fieber.

Alle schweigen, nur einer stört die grosse Trump-Glückseligkeit.



Zu sehen gibt es stattdessen nur die abweisende Fassade von Trumps Transportarmada. Die Air Force One mit ihrer Aussenhaut, die gar vor Kernwaffenexplosionen schützen soll. Ein einmaliges Flugzeug, das mehrere Raketenabwehrsysteme und noch mehr Geheimnisse in sich birgt. Was bekannt ist: Eine Flugstunde mit der Air Force One kostet 180'000 Dollar. Trump wurde in seiner Heimat schon oft dafür kritisiert, dass er die Maschine zu häufig nutze.

Die versammelten Menschen in Kloten sind froh, dass Trump sich um diese Kritik foutiert. Hunderte Spotter stehen auf dem sogenannten Spotterhügel, in der Nähe des Bahnhofs Rümlang. Seit den frühen Morgenstunden haben sich einige hier eingerichtet. Die meisten kommen aus der Schweiz und Deutschland. Auch Engländer, Österreicher, Holländer oder Italiener sind vertreten.

Das Foto ihres Lebens

Ausgerüstet mit Kameras und Superobjektiven, sind sie auf der Suche nach dem Foto ihres Lebens. «Auf diese Chance habe ich lange gewartet», sagt Pedro Antunes, der aus Portugal angereist kam. Die Nervosität ist hoch. Nicht wegen Trump, sondern wegen der Air Force One: «Was für mich zählt, ist die Hülle, nicht deren Inhalt», sagt Antunes. Auf dem Sitz des Präsidenten könne auch ein Kartoffelsack liegen. «Es wäre mir egal.» Ein gelungener Schnappschuss des Riesenflugzeugs sei gut und gerne mehrere Hundert Franken wert. «Damit finanziere ich meine Reise und noch ein bisschen mehr», sagt er.

Trump befindet sich zu diesem Zeitpunkt längst im Anflug auf das Prättigau. Kurz vor 11.25 Uhr steigt der Insektenschwarm über den Wolfgangpass und nähert sich im Tiefflug dem Landeplatz. Das offizielle Davos, das sich im Kongresszentrum besammelt hat, merkt von alledem nichts. Vorne im Dorf hört man noch nicht mal ein leises Knattern. Dass Trump hier oben eingetroffen ist, erfährt man via Pushnachricht auf dem Smartphone.

Dann landen sie, die sieben Helikopter. Die Türen schwingen auf. Zwei Uniformierte springen raus, salutieren, stehen Spalier für Trump, der jetzt aus dem Helikopter steigt und sofort zum bereitstehenden Autokonvoi schreitet. Türe auf. Türe zu. Weiter gehts. Zum Hotel Intercontinental, dem goldenen Ei, Trumps Hauptquartier für die Zeit in Davos. Es wurde in den letzten Wochen zu einem Bunker hochgerüstet.

«Wiiter! Fahre! Wiiter! Fahre! Jetzt! Los!»

Die Sicherheit ist aber auch im Dorf ein grosses Thema. Über Nacht hat sich die Nervosität bei den Sicherheitskräften spürbar erhöht. Schon am frühen Donnerstagmorgen blaffen drei schwer bewaffnete Polizisten auf der Davoser Promenade, der Hauptschlagader des WEF-Betriebs, die Autofahrer an: «Wiiter! Fahre! Wiiter! Fahre! Jetzt! Los!» Wer bremst oder anhält oder womöglich gar Anstalten macht, irgendwo falsch einzubiegen, blickt Sekunden später in den Lauf einer Maschinenpistole. Eine Dame in einem weissen Mercedes, Pelzmantel, Sonnenbrille, Einkaufstaschen auf dem Rücksitz, stösst einen entsetzten Schrei aus, dann reisst sie das Steuer herum und tritt aufs Gas. Die Räder spulen im Schnee.

Andere Polizisten und Behördenvertreter bemühen sich hingegen um Deeskalation und Normalität. Drei Trump-Gegner haben gestern sogar eine Bewilligung für eine kurze Kundgebung auf der Promenade erhalten. Am späteren Morgen stülpen sie sich Trump-Masken über und skandieren «Trump not welcome!». Beat Locher, einer der Demonstranten, aus Zürich angereist, will ein Zeichen setzen. «Gegen Trumps Rassismus, seine Missachtung der Menschenrechte und seine Klimapolitik.»

So werden diese Probleme, die die Welt und die Schweiz mindestens seit einem Jahr sehr intensiv beschäftigen, immerhin am äussersten Rande von Donald Trumps WEF-Besuch angesprochen. Im Kongresszentrum nämlich gibt es kaum offene Kritik. Vielmehr beobachtet das WEF-Volk gestern Nachmittag fasziniert bis ungläubig diese Davoser Version von Donald Trump: Den Schwerarbeiter, der in den Katakomben des Kongresszentrums unermüdlich Gespräch an Gespräch reiht. Den Moderaten, der zwischendurch vor die Medien tritt und völlig provokationsfrei frohe Botschaften verkündet.

Nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May erklärt Trump, der noch vor kurzem einen Tweet einer rechtsextremen britischen Politikerin retweetete, dass man den «falschen Gerüchten» nach Verspannungen im Verhältnis der beiden Staaten nicht glauben solle. Es sei alles wunderbar. Der transatlantische Handel werde «tremendously», also aussergewöhnlich kräftig, wachsen in Zukunft.

Kontroverser sind da seine Äusserungen zum Friedensprozess im Nahen Osten. Nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netan­yahu bekräftigt Trump am frühen Abend, dass seine Regierung Jerusalem definitiv als Hauptstadt Israels anerkennen werde. Diese Frage sei vom Tisch. Die eigentliche Neuigkeit Trumps, das ist aber ein Friedensplan für den Nahen Osten. Für die Palästinenser sei er «grossartig», sagt Trump. Für Israel immerhin «sehr gut».

Wäre Trump gestern Abend um 20 Uhr nicht mit europäischen Unternehmern zum Essen verabredet gewesen, er hätte Davos wohl auch noch eine selbst ausgedachte Lösung für den Klimawandel und den Welthunger aufgeschwatzt. Aber andererseits: Heute ist ja auch noch ein Tag, ein reich befrachteter überdies, an dem der US-Präsident sich mit drei Bundesräten trifft und um 14 Uhr seine grosse Rede halten wird.

Und einer redet

So geht das mit Trump hier oben: Der US-Präsident zieht seine Schau ab, die grossen und wichtigen Leute von Davos staunen und schweigen.

Jedenfalls fast alle. Als schon fast niemand mehr damit rechnete, platzte einem besonderen Gast in Davos der Kragen. Dem 87-jährigen Investor George Soros. Die Trump-Regierung sei eine Gefahr für die Welt, sagt er kurz vor 21 Uhr. Trump wolle in den USA einen Mafiastaat errichten, glücklicherweise erlaubten dies die Institutionen nicht.

Soros rief in Erinnerung, was an diesem Nachmittag in Vergessenheit geraten war. Es war ein Weckruf. Gerichtet zum einen an die Wähler in den USA, zum anderen aber auch an die Leute in Davos: Auch wenn Donald Trump an dieses WEF gekommen ist, auch wenn er sich heute einigermassen anständig verhalten hat, Trump ist keineswegs gewöhnlich. Und schon gar nicht normal.

(Tages-Anzeiger)