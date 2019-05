Renault und Fiat-Chrysler vor Hochzeit?

Der Weg nach Amerika

Fiat-Chrysler würde also gestärkt aus einer Fusion herausgehen. Doch welche Vorteile hätte der Zusammenschluss für Renault? Die Franzosen arbeiten heute bereits eng mit Nissan und Mitsubishi in einer Allianz zusammen. Doch die Zusammenarbeit hat gelitten. So wollte der ehemalige Manager Carlos Ghosn die Marken zu einem Konzern zusammenführen.

Doch Ghosn stürzte, und die Japaner wollten bei einer Fusion nicht mitmachen. Denn Nissan-Mitsubishi ist in der Allianz wichtiger geworden als Renault, so Dudenhöffer. Die Franzosen hingegen sind zunehmend isoliert in der Allianz.

Renault wisse auch nicht, wie sich Nissan in Zukunft verhalten werde. Deshalb sei das Zusammengehen mit Fiat-Chrysler eine Chance für Renault, auch weil man so den Einstieg in den amerikanischen Markt schaffen könne, sagt Dudenhöffer. Und Amerika ist immerhin der zweitgrösste Automarkt der Welt.

Zittert nun VW?

Für den deutschen Autokonzern VW habe die Fusion erst einmal keine grossen Auswirkungen, glaubt Dudenhöffer. Es werde eine Zeitlang dauern, bis das neue Unternehmen auch wirklich davon profitiere. Und: Es werde sicher nicht einfach für den neuen Konzern. Zu spüren bekommen dürfte ein Zusammengehen vor allem Ford in Europa, meint Dudenhöffer.

Autonomes Fahren könnte derweil die Automobilindustrie noch mal gehörig durcheinanderwirbeln. Man werde sehen, wie sich die Fahrdienstleister wie Uber dabei entwickeln. Autonome Fahrzeuge könnten auch bedeuten, dass weniger Autos an Privatkunden verkauft werden, so Dudenhöffer.