1987 war das. Bischoff hatte das kleine Unternehmen im Vorjahr übernommen und hatte eine Menge neue Flugzeuge bestellt, für die er nun Beschäftigung suchte. Aber eigentlich wollte er nur ein paar selbst fliegen, die übrigen gewinnbringend vermieten. 32 Jahre später ist Germania am Ende. Die Fluggesellschaft meldete am Dienstag Insolvenz an, nachdem es ihr nicht gelungen war, auf die Schnelle rund 15 Millionen Euro aufzutreiben, die nötig gewesen wären, um den Flugbetrieb weiterzuführen.

Die Flotte von aktuell 31 Maschinen steht am Boden, in der Nacht auf Dienstag flogen die beiden letzten Maschinen von den Kanaren nach Nürnberg und Münster/Osnabrück zurück. Mehrere Tausend Passagiere sind betroffen. Alle grossen Reiseveranstalter müssen auf die Schnelle Ersatz organisieren für die vielen Germania-Sitze, sie sind dafür verantwortlich, ihre Kunden in die Zielgebiete zu bringen.

Passagiere können Ansprüche anmelden

Wer bei Germania direkt gebucht hat, kann im Insolvenzverfahren als Gläubiger seine Ansprüche anmelden, muss sich aber zwischenzeitlich selbst um neue Flüge kümmern. Auch Flugzeughersteller Airbus hat durch die Pleite plötzlich ein Problem: Germania hat bislang zwei A319 im Auftrag des Konzerns betrieben, unter anderem zwischen den beiden wichtigsten Standorten Hamburg und Toulouse.

Germania hatte sich auf Charterflüge im Auftrag von Reiseveranstaltern sowie Liniendienste in Nischenmärkten spezialisiert. Zuletzt flog die Airline 31 Maschinen, 26 davon waren geleast. Einige weitere sind in Bulgarien im Einsatz, die dortige Tochtergesellschaft umfasst der Insolvenzantrag nicht.

Überlebensfähigkeit «schwierig abzuschätzen»

Auch nicht betroffen ist die Schweizer Gesellschaft Germania Flug AG, die nur zu 40 Prozent dem deutschen Unternehmen gehört und weitgehend eigenständig agiert. «Bei uns läuft der Betrieb wie gewohnt weiter», schrieb das Unternehmen am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung. Der laufende Winterflugplan sowie der Sommerflugplan 2019 würden wie geplant aufrechterhalten und die Planung für den Winter 2019/20 laufe bereits.