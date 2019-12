Peugeot-Konzern PSA und Fiat Chrysler beschliessen Fusion

Hohes Sparpotenzial

FCA-Chef Mike Manley erinnerte daran, dass sowohl sein Unternehmen als auch PSA schwierige Zeiten durchgemacht hätten und nun zu «agilen Konzernen» aufgestiegen seien. Mit der Fusion sollen Spareffekte von 3,7 Milliarden Euro erzielt werden, ohne eine Fabrik zu schliessen. Die Effizienzgewinne, die sich etwa aus Einsparungen beim gemeinsamen Einkauf ergäben, lassen sich nach vier Jahren zu 80 Prozent heben, hatte es geheissen.

Es ist vor allem das gut ausgebaute Vertriebsnetz in Nordamerika, das FCA in den gemeinsamen neuen Konzern mit einbringen kann. Es dürfte den Markteinstieg von Peugeot in Amerika erheblich erleichtern. PSA ist dafür in Europa stärker. Auch bei der Entwicklung von Hybrid- und Batterie-Fahrzeugen sind die Franzosen weiter als die Italoamerikaner.

Der Aufsichtsrat von PSA hatte bereits am Dienstag grünes Licht für die Fusion gegeben, wie Kreise der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Der französische Staat, der Anteilseigner bei PSA ist, signalisiert seit einiger Zeit, dass er die Schaffung einen neuen Schwergewichts in der Branche unterstützt.