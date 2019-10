Peugeot und Fiat wollen fusionieren

Der französische Autokonzern PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler (FCA) haben sich auf offizielle Fusionsgespräche verständigt. Das berichteten die Konzerne in einem gemeinsamen Statement am Donnerstag. Die Börse reagierte sogleich: Während die Aktien von Fiat Chrysler am Vormittag gleich um zehn Prozent zulegten, haben jene von Peugeot zehn Prozent verloren.