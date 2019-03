Peter Spuhler kassiert bis zu 1,7 Milliarden Franken

Nun geht alles sehr schnell. Stadler teilt mit, dass man den Börsengang lanciert und einen Preis von 33 bis 41 Franken pro Aktie vorsieht. Das ergäbe eine Marktkapitalisierung von 3,3 bis 4,1 Milliarden Franken, schreibt das Unternehmen.

Stadler geht davon aus, dass die Aktien am 12. April zum ersten Mal an der Börse gehandelt werden. Damit ist die Spekulation, dass die Firma von Peter Spuhler noch vor Ostern an die Börse geht, bestätigt.

Der Streubesitz liegt laut der Mitteilung bei rund 40 Prozent – je nachdem, ob Banken sogenannte Mehrzuteilungsoptionen im Nachgang zum Börsenstart vollständig ausüben. Grösster Aktionär werde auch in Zukunft Peter Spuhler sein.

Aus dem Privatbesitz von Peter Spuhler werden bis zu 40,25 Millionen Aktien in den Verkauf kommen. Das Basisangebot liegt bei 35 Millionen Aktien. Das heisst, dass Spuhler insgesamt für die Aktien zwischen 1,2 bis 1,7 Milliarden Franken lösen kann. Stadler strebe für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividendenauszahlung von mindestens 120 Millionen Franken an, heisst es in der Medienmitteilung zum Börsengang.