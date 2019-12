Pannenzug: Neuer SBB-Chef gibt sich selbstkritisch

Der 57-jährige Ducrot war von 1993 bis 2011 bei den SBB tätig, ehe er Direktor der Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF wurde. Bei den SBB stieg er unter Benedikt Weibel die Karriereleiter hoch und war Leiter der Fernverkehrssparte. Dort hatte er rund 350 Angestellte unter sich. Bei TPF waren es rund 1000. Als Chef der Bundesbahnen werden es nun über 32 000 sein. Ein Grund, warum Ducrot anlässlich seiner eigenen Präsentation von Respekt vor dem neuen Posten sprach.

Zu grossen Respekt hatten andere Kandidaten vor dem Scheinwerferlicht. Denn die SBB-Führung ist im Bähnler-Land Schweiz stets unter Beobachtung, nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von der Politik. Dieses Umfeld habe abgeschreckt, wie SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar sagte. Sie betonte, dass gerade auch potenzielle Nachfolgerinnen von Andreas Meyer das als Grund angegeben hatten, warum sie nicht den Chefposten übernehmen wollten.

Pünktlichkeit als Anliegen

Mit Ducrot hätte man aber den Traumkandidaten gefunden, sagte Ribar vor den Medien. Er sei eine «geerdete Persönlichkeit». Man habe sich bewusst gegen einen Generationenwechsel entschieden. «Wir sind der Ansicht, dass die Erfahrung, die Ducrot mitbringt, das ist, was es momentan braucht», sagte Ribar. Die SBB hätten sich dramatisch weiterentwickelt, seien stark gewachsen. «Das System ist an seine Grenzen gekommen. Da braucht es nun jemanden, der das, was aufgebaut wurde, zusammennimmt», so Ribar. Ducrot selbst nannte «Sicherheit, Pünktlichkeit und Sauberkeit» als die Dinge, welche er als zentral für sein künftiges Schaffen bei den SBB ansieht.

Bevor Ducrot 2011 als Chef bei TPF übernahm, war er lange Jahre selbst bei den SBB. Eingestiegen in die Informatik, hatte er in seiner Zeit als Chef des Fernverkehrs auch mit der Angebotsplanung zu tun. Dabei musste er Rollmaterial bestellen. Und ausgerechnet die Beschaffung des neuen Doppelstöckers, im Volksmund mittlerweile als Pannenzug bekannt, trägt seine Handschrift – dies im engsten Wortsinn: Ducrot selbst hat den Vertrag unterschrieben. Er gibt sich heute selbstkritisch und sagt, dass er wohl zu komplexe Züge haben wollte. Die grossen Probleme bei der Beschaffung sind allerdings erst nach dem Abgang von Ducrot entstanden. Unter ihm müssen die Züge nun aber endgültig auf die Schienen gebracht werden.

Als ein weiteres Problem hat er an der Medienkonferenz die Pünktlichkeit erwähnt. Doch er warnte davor, schnelle Verbesserungen zu erwarten. Ansonsten will sich Ducrot erst einmal einarbeiten, bevor er weitere Baustellen benennt.

Was klar ist: Gerade der akute Lokführermangel wird ihn beschäftigen. Zudem ist das Vertrauen der Mitarbeiter in die Konzernleitung erschüttert. In der neusten internen Umfrage erreichte die Crew um Andreas Meyer gerade mal noch 46 von 100 Punkten. Es ist ein sehr tiefer Wert, der in den vergangenen Jahren gesunken ist. Ebenfalls ein Thema: der Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit. Dieses Vertrauen wurde und wird im Zuge der Probleme mit der Pünktlichkeit arg in Mitleidenschaft gezogen.