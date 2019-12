Österreich belebt den Nachtzug

Der Traum von einem dichteren Nachtzugnetz in Europa lebt. Was vor einiger Zeit mangels Rentabilität eingestampft wurde, erlebt heute eine Renaissance. Das Bedürfnis nach einer umweltfreundlicheren Art zu reisen lässt die Nachfrage in die Höhe schnellen. In der Schweiz sind die Bemühungen vorhanden, wenn auch noch zaghaft, dereinst wieder Nachtzugverbindungen in die grossen europäischen Metropolen zu etablieren. Doch eines scheint gegeben: Ein Nachtzugnetz aus der Schweiz heraus dürfte nicht von Anfang an rentabel sein.