Wie überhaupt bei Nachmessungen so deutliche Unterschiede zustande kommen können, erklären Prüfer zum grossen Teil mit Schönfärberei. Die Hauptursache der Diskrepanz sieht ICCT-Europa-Chef Peter Mock darin, dass die Autokonzerne Schlupflöcher in der Regulierung ausgenutzt hätten. So seien zahlreiche für den Prüfstand verwendete Wagen gezielt für die Testsituation optimiert. Hersteller könnten beispielsweise die Reifen eines Fahrzeugs speziell für den Test präparieren. Sie würden voll aufgepumpt, im Ofen gehärtet und das Profil abgeschliffen, damit sie kaum mehr Reibung haben. Bremsen würden gelockert. Klimaanlage und alle anderen Verbraucher könnten abgeschaltet werden.

Auf der Strasse anders

Verboten ist das nicht. Es spiegele aber eben nicht das reale Fahrverhalten wider, warnt Mock. Auf der Strasse hätten die Fahrzeuge dann teilweise ganz andere Verbrauchswerte. Die ICCT-Forscher vermuten, dass das verstärkte öffentliche Interesse an den realen Emissionen von Fahrzeugen in der Folge des Dieselskandals zum Rückgang der Abweichung geführt habe.

In der EU müssen die CO2- Emissionen neuer Personenwagen zwischen 2021 und 2030 um 37,5 Prozent sinken. «Der Gesetzgeber hat aus früheren Fehlern gelernt», sagt Mock. Denn die Hersteller werden ab 2021 nun auch dazu verpflichtet, den realen Kraftstoffverbrauch und die realen CO2-Emissionen ihrer Autos durch Verbrauchsmess­geräte zu protokollieren.

Strengere Regeln

Der Automobilherstellerverband VDA wies die Kritik zurück. Emissionswerte von Fahrzeugen im Labor und auf der Strasse seien grundsätzlich unterschiedlich. Bedingungen des realen Strassenverkehrs wie etwa Wetter, Verkehrslage oder Topografie könnten schlicht nicht getestet werden.

Zudem habe die individuelle Fahrweise einen erheblichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Inzwischen geltende strengere Testverfahren würden Diskrepanzen verringern. Der Verbraucher bekomme mehr Verlässlichkeit.

Der ICCT hat aber Zweifel, ob die Tricksereien wirklich aufhören. Die Umweltschützer hätten weiterhin ein «wachsames Auge» auf die Abgasmessungen der Industrie, kündigte Mock an und forderte schärfere Regeln.

Die EU-Kommission solle möglichst bald eine Methode entwickeln, um Hersteller, die sich durch unrealistisch niedrige Angaben zum Verbrauch einen Vorteil verschafften, zu ­bestrafen. Nur so könne es ge­lingen, die Abweichung zu verkleinern.