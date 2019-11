Neuer Schub für den Wasserstoffantrieb 

Die Hybridfahrzeuge sollen Batterie- und Brennstoffzellen in sich vereinen. «Ein Hybridsystem, welches Batterie- und Brennstoffzellen intelligent kombiniert, ist besonders für schwerere Fahrzeuge, die lange Strecken zurücklegen, praktikabel, da rein elektrische Antriebe derzeit noch eine geringe Reichweite haben», sagt Claus Möhlenkamp, Chef der deutschen Firma Freudenberg Sealing Technologies, die an der Entwicklung beteiligt ist. Für die Testphase ist eine Busflotte von 30 Fahrzeugen geplant. Die Brennstoffzellenbusse sollen unter anderem auf Strecken wie Paris–Amiens und Frankfurt–Mannheim zum Einsatz kommen.

Mit Wasserstoff betriebener Zug

Der Ostschweizer Bahnhersteller Stadler Rail beschäftigt sich derweil mit der Entwicklung eines mit Wasserstoff betriebenen Zugs. Gerade erst erhielt Stadler Rail von der kalifornischen San Bernardino County Transportation Authority einen entsprechenden Auftrag. Der neue Zug soll Platz für 108 Passagiere bieten und ab 2024 in Betrieb gehen. Es ist nicht der erste derartige Auftrag für Stadler Rail. Im letzten Jahr erhielt der Hersteller von der Tiroler Zillertalbahn den Auftrag zum Bau von fünf Triebzügen mit Wasserstoffbrennstoffzellen. Ein erster Zug soll im nächsten Jahr den Probebetrieb aufnehmen.

Ist die Brennstoffzelle die Lösung aller Verkehrs- und Klimaprobleme? Der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen hat grosse Bedenken. Als Grund nennt er die «bescheidene» Energiebilanz des Wasserstoffs. Dieser wird gewonnen, indem man Wasser (H2O) in Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H2) aufspaltet. Der Prozess heisst Elektrolyse und verbraucht viel Energie. Der Wasserstoff wird dann im Fahrzeug in einer Brennstoffzelle wieder in Strom zurückverwandelt, um den Elektromotor anzutreiben. Am Ende der Transformationsprozesse werde von der ursprünglichen Energie «weniger als 25 Prozent» genutzt, um das Fahrzeug anzutreiben, rechnet Dudenhöffer vor.

Kreuzfahrtschiff mit Brennstoffzellen

Dennoch forschen vielerorts Wissenschaftler und Unternehmen an der neuen Technologie. In Norddeutschland pendelt seit 2018 ein Regionalzug des Herstellers Alstom zwischen Buxtehude und Cuxhaven – ohne Diesel und ohne Stromoberleitung. Es ist der weltweit erste Personenzug mit Wasserstoffantrieb. Die Reederei Aida Cruises will 2021 die Aidanova auslaufen lassen, das erste Kreuzfahrtschiff mit Brennstoffzelle. Mitfinanziert werden diese Tests von der öffentlichen Hand und von Privaten, die alle auf eineemissionsfreie Technik hoffen. Ob und wann deren Hoffnungen aufgehen werden, ist noch offen. Die Meinungen der Fachleute gehen auseinander, auch in der Automobilindustrie gibt es Wasserstofffans und -gegner.

Wer von ihnen recht hat? Das wird frühestens in zehn Jahren feststehen. Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess bezeichnet Brennstoffzellenantriebe für Autos als «Unsinn». Weil die Wasserstofferzeugung zu teuer sei und der Antrieb zu viel Platz benötige. Diess richtet VW voll und ganz auf die Batterietechnik aus: Bis 2024 investiert der Konzern 33 Milliarden Euro, um Volkswagen zum reinen Batterieautohersteller zu machen.