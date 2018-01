Neue Fronten im Streit um die zweite Säule

Es geht schon wieder los. Die üppigen Renditen der Pensionskassen im vergangenen Jahr beleben die Debatte um den gesetzlichen Umwandlungssatz. Allerdings ist trotz des guten Börsenjahrs klar, wohin die Reise geht: nach unten. Denn sogar Personalvertreter geben unter vier Augen zu, dass der heutige gesetzliche Satz von 6,8 Prozent unrealistisch hoch sei. Als wirtschaftlich gerechtfertigt gelten Werte im Bereich von 5 bis 6 Prozent. Der Unterschied ist enorm: Bei 6,8 Prozent erhalten Pensionierte pro 100'000 Franken Alterskapital eine Rente von 565 Franken im Monat, bei 5,5 Prozent nur 460 Franken.

Die Gewerkschaften pokern hoch. Sie wollen der Gegenseite Bedingungen diktieren, bevor sie sich auf eine neue Diskussion über den Umwandlungssatz einlassen. Dabei nehmen sie ihren Lieblingsfeind ins Visier: Lebensversicherer wie Swiss Life oder Axa, die für Tausende vor allem kleinere Firmen mit rund einer Million Angestellten die Vorsorge übernehmen.

«Nicht zu Kuhhandel bereit»

Im Vertrauen darauf, dass die Wirtschaftsverbände sowie SVP, FDP und CVP den Umwandlungssatz um jeden Preis senken wollen, stellen die Gewerkschaften möglichst hohe Forderungen. Doch die Gegenseite reagiert unbeeindruckt. «Das Kalkül der Gewerkschaften geht nicht auf», sagt Martin Kaiser vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Natürlich bleibe die Senkung des Umwandlungssatzes ein wichtiges Anliegen. «Aber wir sind nicht bereit, dafür irgendeinen Kuhhandel zu machen.»

Kaiser dreht den Spiess um: Aus seiner Sicht ist es mindestens so sehr im Interesse der Angestellten wie der Arbeitgeber, dass man einen Weg findet, um den Mindestumwandlungssatz zu senken und gleichzeitig das Rentenniveau zu halten. Das ginge, indem Angestellte und Arbeitgeber etwas höhere Beiträge einzahlen. Bleibe der Umwandlungssatz aber so hoch wie heute, gehe in den betroffenen Pensionskassen die Umverteilung von Jung zu Alt weiter. Zudem bestehe die Gefahr, dass sie Sanierungsbeiträge erheben müssten. Das hiesse im Endeffekt, dass die Angestellten höhere Lohnabzüge hinnehmen müssen, ohne dass sie direkt davon profitieren.

Betroffen sind nur wenige Pensionskassen, da die meisten deutlich über das gesetzliche Obligatorium hinausgehen und den Umwandlungssatz schon heute senken können. Bei den anderen, die mehr oder weniger nur das Obligatorium abdecken, sind nach Schätzungen etwa 15 Prozent der Angestellten versichert: zumeist Personen mit tieferen Löhnen, die in Branchen tätig sind, die nicht auf Rosen gebettet sind, etwa in der Gastronomie.

Daraus folgt für Arbeitgebervertreter Kaiser: «Wenn die Gewerkschaften weiterhin mit Maximalforderungen die Reduktion des Umwandlungssatzes blockieren wollen, bestrafen sie ihre eigene Klientel.» Die Betroffenen müssten weiterhin damit leben, dass sie von der Pensionskasse weniger Zins gutgeschrieben bekommen, weil diese den überhöhten Umwandlungssatz finanzieren muss.

Ähnlich tönt es im Bundeshaus. FDP-Nationalrat und Sozialpolitiker Bruno Pezzatti sagt: «Wenn die Gewerkschafter meinen, sie könnten uns mit dem Mindestumwandlungssatz unter Druck setzen, irren sie sich.» Gerade die Gewerkschaften müssten im Interesse ihrer Klientel Hand zu einer Lösung bieten.

Lebensversicherer im Visier

Das wird auf der Gegenseite nicht einmal bestritten. «Wir lehnen eine Reduktion des Mindestumwandlungssatzes ja nicht kategorisch ab», räumt Matthias Kuert Killer von Travailsuisse ein. «Aber wir verlangen eine Gegenleistung.» Doch wie kann er eine solche erwarten, wenn auch er den gesetzlichen Umwandlungssatz – wie er durchblicken lässt – für zu hoch hält? Kuert Killer: «Sinkt der Umwandlungssatz, werden gerade die Lebensversicherer stark entlastet. Deshalb sollen sie im Gegenzug weniger Gewinn an ihre Aktionäre ausschütten dürfen.»

Kuert Killer ist vor allem die Mindestquote ein Dorn im Auge, die festlegt, welchen Teil der erzielten Gewinne Versicherer für sich behalten dürfen. Für die Linke ist es prinzipiell falsch, dass Geld aus der beruflichen Vorsorge abfliesst. Die Bürgerlichen hingegen stellen sich hinter die Versicherer. In der Debatte geht es vor allem um die sogenannte Vollversicherung, die bei KMU beliebt ist: Dabei trägt die Versicherung das ganze Risiko der Vorsorge, Sanierungsbeiträge und Unterdeckungen sind ausgeschlossen. Dafür sind die Prämien höher, und die Aktionäre der Versicherer erhalten einen Teil der Gewinne, weil sie für die Risiken geradestehen.

Die Bürgerlichen warnen, bei Verschärfungen würden noch weniger Versicherer die Vollversicherung anbieten. Heute sind es nur noch sechs. Killer entgegnet: «Dieses Geschäft ist so lukrativ, dass sie es nicht aufgeben werden. Und sonst gibt es genügend Alternativen.» (Berner Zeitung)