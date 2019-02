In den nächsten Tagen kommen Starbucks-Produkte in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und den USA unter der Ägide von Nestlé in den Handel. Dazu gehören 24 verschiedene Produkte der amerikanischen Marke.

Der weltweit grösste Nahrungsmittelkonzern braucht einen Koffeinschub, der sein verlangsamtes Wachstum ankurbelt und die Gewinnmargen erhöht. Heute präsentiert Nestlé in Vevey seine neue Starbucks-Produktlinie, morgen zieht Konzernchef Mark Schneider Bilanz für das Konzernergebnis 2018.