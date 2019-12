Negativzins: Credit Suisse widerspricht der Bankenwelt

Nationalbank-Präsident Thomas Jordan und sein Direktorium können sich freuen. Von den Ökonomen der Credit Suisse bekommen sie Rückendeckung, was die Geld- und insbesondere die Negativzinspolitik anbelangt. Letztere würde dabei helfen, eine noch stärkere Überbewertung des Frankens zum Euro zu verhindern, heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse. Das sei im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld weiterhin sinnvoll.