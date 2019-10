«Morgens im Börseninterview, abends mit der Band bei MTV»

Sie waren Underground-Musiker, Punk, Popstar und ausserordentlich erfolgreicher Aktienanalyst. Wenn Sie heute jemand fragt, was Sie «beruflich machen», was sagen Sie dann?

Eigentlich müsste ich «Privatier» sagen. In meinem japanischen Visum steht «Entertainer» und im US-Visum «Artist». Tief in mir steckt aber immer noch der Aktienanalyst. In den Neunzigern gab es sogar Tage, da war ich alles auf einmal: Da war ich morgens auf n-TV im Börseninterview und abends lief auf MTV ein Krupps-Video. Ich kann es mir also aussuchen.