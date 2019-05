Mit dem Taxi in die Luft statt in den Stau

Die Angelegenheit war in Kürze erledigt. Der Lilium-Jet hob ab und schwebte in einigen Metern Höhe etwa 40 Sekunden lang in der gleichen Position, bevor er ferngesteuert wieder landete. Für das deutsche Start-up Lilium waren diese 40 Sekunden Anfang Mai ein Durchbruch. Zum ersten Mal flog der Prototyp seines vollelektronisch betriebenen Luft­taxis in der Luft.