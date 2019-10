Migros und Coop streichen Gratisplastiksäcke

Hat der Einkauf keinen Platz in der Handtasche und der grosse Papiersack lohnt sich nicht, dann bleibt nur das Plastiksäckli. Seit rund drei Jahren kostet dieses in Grossverteilern wie Coop und Migros aber fünf Rappen. Wie «20 Minuten» berichtet, soll es jetzt auch den mehrfach verwendbaren Plastiksäcken an den Kragen gehen: Ab 2020 wird an sämtlichen Kassen des Detailhandels auf die Gratisabgabe von Plastiksäcken verzichtet.