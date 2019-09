Messeveranstalter MCH soll schrumpfen –Grossaktionär wehrt sich

Das Geschäftsmodell der MCH Group ist in den letzten Jahren unter Druck gekommen. Grosse Messen wurden immer wieder redimensioniert, die Digitalisierung macht dem Messegeschäft zu schaffen. Publikumsmessen wie die Mustermesse Basel (Muba) verschwanden gar ganz: die diesjährige 103. Ausgabe in diesem Jahr war auch gleich die letzte Austragung. Nun will sich die MCH Group vermehrt auf die Eigenmessen wie die Uhrenmesse Baselworld konzentrieren, wie es weiter heisst.

Zudem soll die Auslastung der eigenen Infrastruktur, also der Hallen in Basel und Zürich verbessert werden. Und: «Mittelfristig soll diesbezüglich die geeignetste Eigentümer- und Betriebsstruktur gefunden werden», wie die MCH Group schreibt.

Die neue Strategie hat der neue Chef Bernd Stadlwieser mitgeprägt. Er hat erst in diesem Jahr als Chef der MCH Group übernommen. Er folgte auf René Kamm, der nach Jahren an der Spitze des Unternehmens über die Millionenverluste der vergangenen Jahren stolperte.

Kritik von Aktionär

Der mögliche Verkauf kommt bei einem Grossaktionär nicht gut an. Erhard Lee ist für seinen Anlagefonds AMG Substanzwert Schweiz, seine Kunden und auch privat mit deutlich über 10 Prozent an der MCH Group beteiligt. Wie viele Stimmrechtsanteile er genau hält, will er nicht bekannt geben. Trotzdem ist er der zweitgrösste Aktionär hinter der Stadt Basel. Er kritisiert die Neuausrichtung scharf.

«Wir haben dies im Vorfeld klar geäussert, es darf nicht nur darum gehen, die Immobilien zu bewirtschaften. Und danach sieht die neue Strategie aus.» Das sei ein rein politischer Entscheid, damit die Messegebäude in den Städten ausgelastet bleiben. «Man macht sich mehr Gedanken über die Immobilien als über die Arbeitsplätze bei Live Market Solutions», sagt Lee.

Bereits im vergangenen November äusserte sich Erhard Lee kritisch zum politischen Einfluss auf die MCH Group. «Unser Wunschszenario wäre es, wenn der Einfluss der Politik im Verwaltungsrat weniger wird», sagte er damals gegenüber der Zeitung «bz». Es gehe ihm aber nicht darum, dass sich der Staat komplett zurückzieht. Diese Kritik bekräftigt er nun.