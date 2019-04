Mehr Zuwanderung senkt die Zustimmung zur Umverteilung

dass der Anteil der Immigranten an der Gesamtevölkerung in der Schweiz deutlich grösser war als in allen anderen betrachteten Ländern,

dass die Bereitschaft zur Umverteilung im Jahr 2002 geringer war als in den meisten betrachteten Ländern, aber höher als etwa in Deutschland,

und dass die Bereitschaft zu Beginn des Jahrzehnts deutlich abgenommen hat – um jüngst wieder etwas anzusteigen.

Untersucht haben die Ökonomen auch, welche Faktoren die Bereitschaft zu einer Umverteilung besonders beeinflussen. So etwa die Herkunft der Migranten: Bei Einwanderern aus ähnlichen Kulturen und mit einem ähnlichen ethnologischen Hintergrund fällt die Bereitschaft weniger negativ aus, ebenso bei solchen mit guter Ausbildung und beruflichen Fähigkeiten. Bei Zuwanderern dem Nahen Osten und Nordafrika sinkt sie allerdings auf unter ein Drittel.

Negative Informationen über die Zuwanderung verfangen besonders gut.

Die Bereitschaft zur Umverteilung im Zusammenhang mit der Migration ist zudem am geringsten bei weniger Gebildeten, aber auch in der Mittel- und Oberschicht stösst sie auf Widerstand. Deutlich und erwartbar ist das Ergebnis in Bezug auf die politische Ausrichtung: Wer sich klar links einstuft, der oder die ändert ihre Bereitschaft auch bei einer Zunahme der Immigration nicht. Umgekehrt sieht es aus bei jenen, die sich in der Mitte und rechts davon einschätzen.

Die Autoren folgern daraus, dass es die Linke deshalb schwer hat, Mehrheiten gleichzeitig für eine weitere Zuwanderung sowie für einen Ausbau des Sozialstaats zu gewinnen. Parteien, die einen Abbau der Umverteilung anstreben, können ihrerseits mit guten Erfolgschancen die Migration ins Feld führen. Und Anti-Immigrations-Parteien hätten einen Anreiz, negative Informationen über die Zuwanderung zu übertreiben, weil diese besonders gut verfangen würden.

Wie der Bruch eines Gesellschaftsvertrags

Dass die Ergebnisse der Studie sich in allen betrachteten Regionen zeigen und frühere Untersuchungen auch in anderen Ländern zum gleichen Schluss gekommen sind, zeigt, dass der Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Sozialstaat weit verbreitet ist. Die Autoren führen auch frühere Studien aus den USA an, die zeigen, dass der geringere Ausbau des Sozialsstaats dort ebenfalls mit den deutlich grösseren Unterschieden innerhalb der Struktur der Bevölkerung in Bezug auf ethnische Herkunft, Religion und Kultur erklärt werden kann.

Wie schon andere Ökonomen und Historiker gezeigt haben, sind die heutigen Sozialstaaten und Umverteilungssysteme in westlichen Ländern als Institutionen gegenseitiger Pflichten und Rechte sowie Absicherungen entstanden und gewachsen. Die Öffnung dieser Systeme für Aussenstehende – besonders für solche gänzlich unterschiedlicher Ethnien und Kulturen – wird dann von vielen als Bruch einer Art von impliziten Gesellschaftsvertrag empfunden.

Hier finden Sie eine Zusammenfassung und weitere Schlussfolgerungen zur Studie.