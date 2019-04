Maurers heikle China-Mission

Seit Ostermontag weilt Bundespräsident Ueli Maurer schon in China, im Schlepptau eine Schweizer Wirtschaftsdelegation. Es ist eine der wichtigsten Reisen seines Präsidialjahres, wie das hochkarätige Programm zeigt: Von Dienstag bis Donnerstag traf sich Maurer in Shanghai und Peking mit chinesischen Behörden- und Finanzbranchenvertretern, am Freitag und Samstag nimmt er am internationalen Seidenstrassen-Forum teil, am Sonntag und Montag ist er auf Staatsbesuch bei Präsident Xi Jinping eingeladen.