Das Frachtschiff MSC Zoe ist der Stolz einer Reederei-Familie, die so erfolgreich ist, wie sie als diskret gilt. Der 395 Meter lange Containertransporter wurde im Februar 2015 im Hamburger Hafen auf den Namen des damals vierjährigen Grosskindes des Firmengründers getauft. Als weltgrösstes und sicherstes Containerschiff stach die MSC Zoe in See. Nun steht das Schiff seit Tagen in den Schlagzeilen, weil es am 2. Januar in der Nordsee in einen Sturm geriet. Dabei fielen 281 Container ins Meer – darunter zwei Behälter mit gefährlicher Ladung, wie die Behörden in den Niederlanden und in Deutschland mitteilten.