Lukrativer Handel mit Autowracks

Im Osten begehrte Ersatzteile

Die schwerer beschädigten Autos werden von Garagen und Autohändlern gekauft, um sie auszuweiden. Manch ein Unfallauto verfügt über viele intakte Komponenten, die als Ersatzteile verwendet oder weiterverkauft werden können. In solchen Fällen schlagen die osteuropäischen Bieter besonders oft zu. Weil die Arbeit im Ausland günstiger sei, lohne sich das Auseinandernehmen der Autos dort mehr als in der Schweiz, sagt Zwahlen.

Auch andere grosse Versicherer versteigern ihre Unfallautos. Die Axa verfügt über eine eigene Internet-Auktionsplattform, die Zurich betreibt zusammen mit den Basler Versicherungen, Generali und Vaudoise die Website Restwertbörse. Auf beiden Plattformen sind im Gegensatz zu den Auktionen der Mobiliar nur Schweizer Unternehmer als Bieter zugelassen.

Im Schnitt gibts 3400 Franken

Für die Versicherer sind die Auktionsplattformen ein gutes Geschäft. Mit den Einnahmen können sie die Schadensummen senken. Die Mobiliar verkauft ein Unfallauto im Schnitt für 3400 Franken. Letztes Jahr hat die Versicherung so insgesamt 22 Millionen Franken eingenommen. Mit den Unfallautos, die sie für Dritte verkauft, erzielte die Mobiliar weitere 33 Millionen Umsatz.

Die Internet-Auktionen finden jeden Tag statt, doch für einen bulgarischen Käufer rechnet sich die Abholung für ein einziges Autowrack nicht. So werden die Wagen für ausländische Bieter auf dem besagten Parkplatz in Studen zwischengelagert, bis sie ihre Reise in den Osten antreten.