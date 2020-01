Luanda Leaks erreicht das WEF

In einer Medienkonferenz am Mittwoch präzisierte Pita Grós, Isabel dos Santos und vier weitere Personen seien formell beschuldigt, verschiedene Wirtschaftsdelikte begangen zu haben, darunter Veruntreuung, Geldwäscherei und Dokumentenfälschung. Dies im Zusammenhang mit Transfers von mehreren Dutzend Millionen Dollar der staatlichen Ölgesellschaft Sonangol zu einer Firma aus dem Dos-Santos-Imperium in Dubai.

Lügen und Verleumdungsversuche

Isabel dos Santos bestreitet jegliches Fehlverhalten und sieht sich als Opfer einer politischen Kampagne. Ihr Vermögen entspringe ihrem Charakter, ihrer Intelligenz, ihrer Ausbildung, ihrem Arbeitsethos und ihrer Ausdauer, twitterte sie beispielsweise. Alles andere seien Lügen und Verleumdungsversuche.

Doch die Luanda-Leaks-Enthüllungen haben weitere Folgen: Die portugiesische Bank Eurobic kündigte an, sämtliche Geschäftsbeziehungen zu Isabel dos Santos und ihrem Umfeld aufzulösen. Dos Santos hält 42,5 Prozent an Eurobic. Die Bank diente ihr als eine der wichtigsten Gelddrehscheiben. Die Millionenzahlungen nach Dubai, die im Zentrum der Strafuntersuchung in Angola stehen, liefen über ein Konto der portugiesischen Bank. Eurobic teilte zudem mit, dass sich Isabel dos Santos aus dem Aktionariat der Bank zurückziehen werde.

Am Donnerstag wurde weiter bekannt, dass ein Eurobic-Direktor tot in seinem Haus in Lissabon aufgefunden wurde. Es ist der Banker, der die Zahlungsaufträge für die dubiosen Dubai-Transfers entgegennahm. Die Nachrichtenagentur Lusa zitierte eine nicht genannte Polizeiquelle, wonach alles auf einen Suizid hindeute. In seiner Pressekonferenz vom Mittwoch hatte der angolanische Generalstaatsanwalt auch den nun toten Banker zu den formell Beschuldigten gezählt.

Politische Reaktionen in der Schweiz

In der Schweiz hat sich die NGO Alliance Sud zur Affäre geäussert. Die Luanda Leaks zeigten «umfassend wie selten zuvor», wie Gesetzeslücken im Schweizer Abwehrdispositiv gegen Steuervermeidung, Geldwäscherei und Korruption ausgenützt werden könnten, schreibt die Organisation in einem Communiqué. Alliance Sud fordert unter anderem ein öffentliches Register mit den Namen der Inhaber von Firmen.

In Zug, wo ein Anwalt eine wichtige Holding aus dem Dos-Santos-Imperium betreut hat, reichte die Fraktion Alternative – die Grünen im Kantonsrat eine Interpellation ein. Sie will den Regierungsrat unter anderem dazu bringen, mit den Selbstregulierungsorganisationen der Finanzdienstleister das Gespräch zu suchen und gemeinsame Schlüsse zu ziehen.