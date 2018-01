«Leute fallen wegen Nutella-Aktion übereinander her»

Das 950-Gramm-Glas der beliebten Nuss-Nougat-Creme kostet dabei statt 4.50 Euro nur 1.41 Euro. Das reichte für wilde Szenen und lange Schlangen vor den Märkten noch vor Ladenöffnung: «Es war ein richtiger Aufstand», sagte eine Angestellte eines Supermarktes in Forbach in Lothringen. «Die Leute sind übereinander hergefallen und haben alles umgestossen, wir waren kurz davor, die Polizei zu rufen.»

Der Grund des Wahnsinns: Ein Glas Nutella kostet 1.40 statt 4.50 Euro. Video: Dailymotion

Ein Angestellter von Intermarché im elsässischen Haguenau sagte, er habe sich gefühlt wie am ersten Tag des Schlussverkaufs. Aus anderen Städten des Landes wurden ähnliche Szenen berichtet, in den sozialen Netzwerken teilten Nutzer Videos, auf denen sich Kunden auf die Nutellagläser stürzten.

Take a look at FRANCE when there’s a special offer on the #NUTELLA pic.twitter.com/mHVuHTrPnT