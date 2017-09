Lebensabend als Thriller

Sarkozy entgeht Prozess in Bettencourt-Affäre: Ein französisches Gericht hat die Vorwürfe gegen den früheren Präsidenten wegen illegaler Finanzierung des Wahlkampfs fallen lassen – wegen Mangel an Beweisen. Mehr...

In Frankreich laufen Ermittlungen, bei denen es auch um hohe Geldsummen geht, die 2007 illegal in den Wahlkampf Sarkozys geflossen sein könnten. Der Präsident hat in einem Interview Stellung genommen. Mehr...