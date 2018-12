Konkubinatspartner haben das Nachsehen

Das Konkubinat war in der Schweiz lange Zeit verboten. Im Kanton Zürich war die «wilde Ehe» bis in die 70er-Jahre untersagt. In anderen Kantonen dauerte es noch länger, bis sich eine liberalere Haltung auch im Recht durchsetzte und unverheiratete Paare gemeinsam wohnen durften. Auch heute orientieren sich manche Gesetze noch am traditionellen Familienbild. So lässt das Erbrecht, das vor rund 100 Jahren entstand, Konkubinatspaare aussen vor. Vor allem Ehepartner und Kinder erhalten grosszügige Pflichtteile – Konkubinatspartner oder auch Stiefkinder werden hingegen nicht berücksichtigt. Der Pflichtteil ist das vorgeschriebene Minimum, auf das Angehörige Anspruch haben. Neben Pflichtteilen gibt es die frei verfügbare Erbmasse. Doch bei einem Konkubinatspaar mit Kindern haben die Kinder von Gesetzes wegen Anspruch auf 75 Prozent; der langjährige Partner erhält im besten Fall noch den Rest.