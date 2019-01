Zwar ist der Abschluss eines Stromabkommens vorderhand kein Thema, weil die Schweiz dafür zuerst dem Rahmenabkommen zustimmen müsste. Doch hat das Stromabkommen bis jetzt auch dazu gedient, Druck auf die Gegner des Rahmenabkommens aufzubauen. Für die Schweizer Konsumenten, rechnete Bundesrätin Doris Leuthard (CVP) im letzten Sommer vor, verteuere sich die Stromrechnung heute schon um rund 120 Millionen Franken pro Jahr, weil die Schweizer Stromhändler ohne Stromabkommen von den EU-Handelsplattformen ausgeschlossen seien, der Handel dadurch aufwendiger und teurer sei als in der Union.

Strombranche hält dagegen

Mit dem BJ-Bericht wird sich die Kontroverse um das Stromabkommen erweitern. Das kommt jenen Kreisen entgegen, die das Stromabkommen ablehnen oder ihm kritisch gegenüberstehen: Die SVP befürchtet eine weitere Anbindung an die EU. Auf der linken Seite gibt es die Befürchtung, dass mit dem Abkommen eine vollständige Strommarktliberalisierung mit vermehrtem Import von klimaschädlichem Kohlestrom erfolgen könnte.

Für die Befürworter des Stromabkommens hingegen ist der Bericht kein Grund, sich neu zu positionieren. «Verkaufsauflagen jeglicher Art greifen in die Eigentumsrechte ein», sagt Michael Frank, Direktor des Schweizerischen Verbandes der Elektrizitätsunternehmen (VSE). Rechtfertigen liessen sich solche Eingriffe nur, wenn sie grösseren Schaden abwenden würden, als sie selbst verursachen würden. «Die unabhängige Versorgungssicherheit vermag als Rechtfertigung aber nicht zu überzeugen», sagt Frank. So hätten Investoren unabhängig von ihrer Nationalität immer ein wirtschaftliches Interesse am Betrieb der Anlagen. Auch seien die Anlagen standortgebunden, könnten also nicht ins Ausland verlagert werden.

Badran entgegnet: «Schlüsselinfrastrukturen, von denen ­jeder einzelne Mensch tagtäglich abhängig ist, sollten denjenigen gehören, die sie nutzen und auch via Strompreise und Steuer­gelder bezahlen.» Und nicht einem britischen Hedgefonds oder einem arabischen Staatsfonds, denen die Steuerzahler in schlechten Zeiten noch Sub­ventionen hinterherschieben müssten. Zum BJ-Bericht nimmt sie keine Stellung, da dieser vertraulich sei.