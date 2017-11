Kaffeetrinken zu Hause ist zum Luxus geworden

Neuer Lehrgang

Cafetier Suisse bietet im kommenden Jahr erstmals einen Lehrgang zum Kaffee-Sommelier an – vorerst als Testlauf. Kommt der mehrtägige Kurs gut an, soll er 2019 regulär angeboten werden. Bis jetzt gebe es ­lediglich Kurse für Baristi und «Freaks» der Kaffeekultur, sagte Julian Graf, Geschäftsführer des Verbandes. «Wir hingegen wollen uns an die Generalisten richten.»



Der mehrtägige Kurs zum Kaffee-Sommelier soll Café- und Barbetreiber, Wirte, Bäckereibetreiber und andere Interessierte dazu befähigen, ein eigenes Kaffeekonzept auf die Beine zu stellen. Zum Kursinhalt gehören unter anderem die ­Auswahl des Kaffees, Fachwissen über Röstung und Mahlgrad bis hin zu Präsentation und ­Marketing.