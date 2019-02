Die Zahl der Übernachtungen bei Städtetrips ist in den vergangenen zehn Jahren mehr als doppelt so schnell gestiegen wie jene bei Länderreisen.

Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Private Unterkünfte zu regulieren, ist eine davon. Das Beratungsunternehmen Roland Berger und die Österreichische Hoteliervereinigung haben Daten von 52 europäischen Städten ausgewertet, darunter Zürich, Bern, Luzern und Lausanne.

Airbnb bringt mehr Touristen in die Städte

«In Zeiten der Sharing Economy hat die unregulierte Vermietung von Privatwohnungen einen enormen Effekt auf die Übernachtungskosten und damit auf die Zahl der Touristen in einer Stadt», sagt Preveden.

Alle anderen Bemühungen im Kampf gegen den «Overtourism» bleiben ihm zufolge wirkungslos, wenn die Politik hier keinen klaren Rahmen vorgibt. Konkret angesprochen ist damit auch die Onlineplattform Airbnb, auf der Private Ferienwohnungen vermieten.

Seit August 2018 bezahlen Airbnb-Gäste in Zürich Kurtaxen. Ein Schritt, den Preveden begrüsst. «Die Verzahnung von Stadt und Zürich Tourismus funktioniert sehr gut», sagt der Experte.

Artikel: Die Städte müssen Airbnb dringend zähmen Mittlerweile vermieten vor allem Profis Ferienwohnungen über Plattformen wie Airbnb. Das verändert den Lebensraum in den Grossstädten. Es ist Zeit für ein Umdenken.

Intelligentes Marketing

Die Studienautoren empfehlen zudem, die Tourismusströme zu verteilen – zeitlich und örtlich. Veranstaltungen könnten demnach an weniger frequentierte Orte oder in Vorstadtgebiete verlegt werden. Berlin und Prag etwa haben vor kurzem ein solches Konzept zur Dezentralisierung eingeführt.

Eine andere Strategie ist «intelligentes Marketing». Auch damit wird versucht, Touristen aus den Stadtzentren zu locken. Als Beispiel nennt die Studie Amsterdam, das den Vorort Zandvoort in Amsterdam Beach umbenannt hat. Die kroatische Stadt Dubrovnik setzt eine Smartphone-App ein.

Grüner und effizienter

Preveden empfiehlt Städten auch, in Umweltbelange und Smart-City-Angebote zu investieren. Sie sollten also grüner und effizienter werden und die Einwohner in die Planung miteinbeziehen. «Um die Innenstädte zu entlasten, sollten weniger frequentierte Stadtviertel wiederbelebt und mit neuen, attraktiven Angeboten aufgewertet werden», sagt der Experte.