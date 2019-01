1. Vorwurf: Oxfam geisselt den Kapitalismus

Das marktliberale Institute of Economic Affairs in London wirft Oxfam vor, den Kapitalismus zu dämonisieren. Auch andere Kritiker bezeichnen das Hilfswerk als antikapitalistische Organisation. Oxfam selbst definiert sich zwar nicht so, macht aber immer wieder deutlich, dass es die ungleiche Vermögensverteilung als Effekt des freien Marktes betrachtet. An diesem Vorwurf ist also etwas dran.

«Es gibt keinen Zweifel, dass Kapitalismus und Wirtschaftswachstum eine grosse Rolle darin spielen können, Menschen dabei zu helfen, sich aus der Armut zu befreien», verteidigt sich Oxfam. Man wolle jedoch darüber wachen, dass das System nicht nur für einige, sondern für alle Menschen einen Mehrwert biete.

2. Vorwurf: Oxfam ignoriert, dass immer mehr Menschen der Armut entfliehen

Jeden Tag schaffen weltweit 137'000 Menschen den Schritt aus bitterer Armut. Das zeigt Max Roser, Forscher an der Universität Oxford, auf seiner Website OurWorldinData.org. Kritiker werfen Oxfam vor, diese positive Entwicklung unter den Teppich zu kehren und nur das Negative hervorzuheben.

An diesem Vorwurf ist aber wenig dran. In seinen Berichten weist die Hilfsorganisation regelmässig darauf hin, dass die krasseste Form von Armut insgesamt zurückgeht – so auch diesmal: «Eine der grossen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte war der enorme Rückgang der in extremer Armut lebenden Menschen.» Allerdings kritisiert sie, dass sich dieser Trend abschwächt. Laut dem Armutsbericht der Weltbank hat sich das Tempo, in dem die Armut abnehme, seit 2013 halbiert. In Teilen Afrikas nimmt sie sogar wieder zu.