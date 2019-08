In den USA beginnt die Klimawende mit Erdgas

Für die Stromwirtschaft ist dies eines von vielen Risiken für ihre Investitionen. Gewichtiger aber ist die Klimapolitik, sagte Darin Cline von der Pacific Gas and Electric (PG&E) an einer Sitzung des Stadtrates. «Wir sind froh um die Vorschrift. Sie erlaubt uns, Investitionen in neue Gas-Infrastrukturen zu verhindern, die mit dem geplanten Ausstieg aus den fossilen Energien nicht mehr gebraucht werden.»

Überzeugt werden müssen nicht zuletzt professionelle Köche, die die direkte, hohe Hitze von Gasherden lieben. PG&E will deshalb mit einer Demonstrationsküche und Induktionsherden beweisen, dass Kochen mit Strom ebenso machbar ist wie mit Erdgas.

Gaswerke in Existenz gefährdet

PG&E kann die Umstellung verkraften, da das Unternehmen breit diversifiziert ist. Der Konzern ist froh, dass er nicht mehr antike, teils über 80 Jahre alte Gasleitungen modernisieren muss. Schwieriger wird es für reine Gasversorger wie Socal Gas in Los Angeles. «Die Gaswerke sind höchst besorgt vor dem, was auf sie zukommt», erklärt David Pomeranz, Direktor des Energy and Policy Institute. «Die Elektrifizierung bedeutet das Todesurteil für sie. Was sie erleben werden, erinnert an das, was in der Kohleindustrie passiert ist.»

Nicht zu trennen ist der Entscheid allerdings von dem, was in Washington läuft. Die destruktive Energiepolitik der Regierung Trump, die sämtliche klimarelevanten Regulierungen rückgängig machen will, wirkt in Berkeley und darüber hinaus ganz Kalifornien als zusätzliche Motivation.

Zwar räumen die Behörden ein, dass Erdgas deutlich weniger klimabelastend ist als Kohle, aber selbst in Kalifornien noch für ein Viertel der Emissionen verantwortlich ist.

Stolz verweist man darauf, dass Sonne, Wind, Erdwärme und Wasserkraft schon über 40 Prozent zum Strommix beisteuern und dieser Trend zunimmt. Allein in Kalifornien haben mehr als 50 Städte und Gemeinden angekündet, Erdgas auszumustern und auf erneuerbaren Strom zu setzen. Als Nächstes dürften Staaten im Nordosten des Landes nachziehen, meint Delforge.

Doch selbst für die Bundesstaaten im Mittleren Westen und Süden mache die Umstellung Sinn. Zum einen verfügten sie über enorme Wind- und Solarreserven, zum anderen nimmt die Nachfrage nach Strom wegen der Autoindustrie zu. «Mit Erdgas kann die Energiewirtschaft ihre Investitionen nicht mehr amortisieren», sagt Delforge. «Die Rechnung geht nur mit Elektrizität auf.»