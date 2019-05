In den Tod gemobbt?

Er wirkt so behäbig. So harmlos. Das war schon so, als Didier Lombard an die Spitze von France Télécom rückte. Bis sich der damalige Chef des Pariser Telecomkonzerns als rücksichtsloser Reorganisator entpuppte. «Ich werde die Rauswürfe durchziehen», kündigte er einst vor Führungskräften an. «Auf die eine oder die andere Art, sei es durchs Fenster oder durch die Tür.»