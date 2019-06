Ikea testet Möbelmiete in der Schweiz

In ein paar Wochen wird die Schweiz Schauplatz einer Weltpremiere: Ikea startet ein Angebot, bei dem Kunden Möbel mieten statt kaufen können.

Die Möbelmiete richtet sich vorerst nur an bestimmte Zielgruppen. In der Schweiz sind es Firmenkunden. «Das Ganze ist ein Test», erklärt ein Sprecher. Und so sucht Ikea Schweiz seit wenigen Tagen Tester: «Wir haben gemerkt, dass sich viele Geschäftskunden eine höhere Flexibilität wünschen», heisst es in dem Internet-Aufruf des Unternehmens. «Reduzieren Sie die Investition in Einrichtung auf eine monatliche Nutzungsgebühr.»