Ikea hilft handwerklich unbegabten Kunden

Service soll auch in die Schweiz kommen

Die Zusammenarbeit mit Ikea ist für den Erfolg von Task Rabbit zentral. «Der Aufbau von Ikea-Möbeln wird oft von Kunden nachgefragt. Das ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts», sagt die Task-Rabbit-Chefin. Sie weibelte in den vergangenen Tagen für die Einführung des Angebots in grösseren Städten Deutschlands. Ab Ende November können Kunden die App dort nutzen. Zurzeit können sich interessierte Tasker registrieren.

Bereits im Sommer wurde die Plattform in Frankreich lanciert. Dies als Teil einer gross angelegten Aktion in Märkten, wo Ikea bereits präsent ist. Die Schweiz sei nicht Teil dieser ersten Welle, heisst es auf Anfrage bei Ikea Schweiz. «Grundsätzlich ist Ikea Schweiz daran interessiert, Task Rabbit einzuführen. Wir gehen davon aus, dass der Service langfristig auch in der Schweiz eingeführt wird», sagt eine Sprecherin von Ikea.

Kommt der Service tatsächlich in die Schweiz, wäre dies im hart umkämpften Möbelmarkt ein weiteres Argument für Ikea. Die Kette machte in einem sehr schwierigen Umfeld zwar weiterhin mehr Umsatz, wächst aber langsamer als auch schon. Wie umkämpft der Markt ist, lässt sich auch am Verkauf der Traditionsmarke Möbel Pfister an die österreichische XXXLutz erkennen. Offenbar sah man im Management der Gruppe keine Chance, auf Dauer selbstständig zu überleben, und flüchtete in die Arme eines Milliardenunternehmens.