«Ich nehme diese vehement ­vorgebrachte Kritik sehr ernst»

Bei der Basler Logistikerin Pan­alpina herrscht dicke Luft, ­nachdem Aktionärsgruppen die ­Entwicklung des Unternehmens kritisiert haben. Vergangene Woche verlangte der schwedische Grossaktionär Cevian die Ablösung des Verwaltungsratspräsidenten Peter Ulber. Der Deutsche führt den Verwaltungsrat seit 2016 und ist auch Verwaltungsrat der Ernst-Göhner-Stiftung, die mit 46 Prozent der Stimmrechtsanteile das Sagen bei Panalpina hat.

Herr Ulber, Cevian fordert öffentlich Ihren Rücktritt. Sie als Verwaltungsratspräsident von Panalpina und Ihr Stell­vertreter seien «untragbar». Werden Sie dem nachkommen?

Ich nehme diese doch sehr vehement vorgebrachte Kritik sehr ernst. Wir werden Diskussionen führen, was die Vertretung der Aktionäre im Verwaltungsrat betrifft. Es wird keine Tabus geben.

Sie schliessen einen Rücktritt nicht aus?

Ich will damit nur bestätigen, dass wir wirklich offen und ohne Tabus sprechen können, wenn solche Kritik aufkommt.

«Die Performance ist nicht da, wo wir sie uns wünschen. Gleichwohl haben wir signifikante Fortschritte erzielt.»

Überraschte Sie die Forderung?

Ich war weniger vom Inhalt als von der Schärfe überrascht.

Cevian und zwei weitere ­Aktionärsgruppen werfen Ihnen vor, dass Panalpina in den vergangenen Jahren unter deren Erwartungen geblieben ist.

Die Performance ist sicherlich nicht da, wo wir sie uns wünschen. Gleichwohl haben wir in den vergangenen Jahren signifikante Fortschritte erzielt. Heute bewegen wir uns mit Blick auf den Gesamtmarkt im Mittelfeld. Einige Konkurrenten sind definitiv besser, andere sind schlechter. Wir wissen, wo wir die Profitabilität verbessern können. Wir haben den Handlungsbedarf eruiert und die Ziele für 2020 klar definiert. Nun müssen wir natürlich liefern.

Wenn Sie den richtigen Weg kennen, müssten Sie ihn doch den Aktionären überzeugend darlegen können. Verstehen Sie, dass diese Aktionäre die Geduld verloren haben?

Ich anerkenne, dass die kritischen Aktionäre Panalpina seit langem unterstützen. Wir nehmen ihre Kritik sehr ernst. Sie ist in mehreren Punkten auch berechtigt. Wir haben die Ziele aber klar definiert und auch kommuniziert. Die Geschäftsleitung informiert mit voller Transparenz über die Fortschritte bei diesen Zielen.

Eine öffentliche Rücktritts­forderung ist ein Eklat. Wie soll eine weitere Zusammenarbeit im Verwaltungsrat mit den grössten Aktionärsgruppen Cevian Capital und Artisan Partners künftig noch möglich sein?

Ich setze auf eine sehr konstruktive Haltung aller Beteiligten, und ich werde definitiv meinen Beitrag dazu leisten.

Stehen Sie mit dem ­konstruktiven Ansatz nicht alleine da? Die Gegenseite ging an die Öffentlichkeit. Das ist eine Kampfansage.

Das ist natürlich richtig. Aufgrund meiner Erfahrung in unserem Verwaltungsrat bin ich aber überzeugt, dass wir im Gesamtinteresse des Unternehmens und aller Stakeholder eine sachliche und nüchterne Diskussion führen werden.

Sind Sie persönlich denn zufrieden, wie sich Panalpina seit Ihrer Ankunft 2013 entwickelt hat?

Unsere Richtung stimmt. Wir haben 2013 an den richtigen Stellhebeln angesetzt, namentlich bei der IT. Natürlich hätten wir uns gewünscht, das eine oder andere viel rascher umsetzen und ­früher bessere Resultate liefern zu können.

Anders gefragt: Panalpina verliert Marktanteile. Was macht die Konkurrenz besser?

Gute Frage. Wir konnten unsere Position unter den Top 5 in der Luft- und Seefracht halten. Es ist wichtig, zu verstehen, dass unsere Branche sehr fragmentiert ist. In der Seefracht haben wir einen Marktanteil von einem Prozent, der Grösste kommt auf drei Prozent. In der Luftfracht haben wir vier Prozent, und der grösste Konkurrent kommt auf ungefähr neun Prozent. Es gibt noch sehr viel Raum für Wachstum und Konsolidierung. Der Knackpunkt ist wirklich die IT. Die Mitstreiter, die heute rentabler arbeiten als wir, haben eine effiziente IT. Ich gehe fest davon aus, dass wir demnächst in der gleichen Situation sind. Dies wird sich dann sehr positiv auf unsere Produktivität auswirken.

Die Aktionäre erheben auch massive Vorwürfe, dass es im Unternehmen an einer Performance-Kultur fehlen soll. Die Organisation sei aufgebläht.

Das sehe ich anders. Wir haben eine skalierbare Organisationsstruktur geschaffen, und das neue IT-System ist ein zentraler Pfeiler dieser neuen Strategie. Heute haben wir die Gewissheit, dass das neue IT-System funktioniert. Es ist im ersten grossen Markt, Deutschland, und in anderen Ländern eingeführt; in den USA und China machen wir auch die erwarteten Fortschritte. Die Verbesserungen in der Produktivität sind absehbar.

Wir sprechen stets über eine eigenständige Panalpina. Die Kritiker aus den Reihen Ihrer Grossaktionäre beklagen, dass der Verwaltungsrat Fusions­gespräche mit Konkurrenten kategorisch ablehnt. Schliessen Sie eine Übernahme aus?

Wie gesagt, der Gesamtmarkt ist stark fragmentiert. Auch die ganz Grossen haben nur ein paar Prozent.

Sie selbst kommen von ­Konkurrent Kühne + Nagel. Die Frage nach einer Fusion der beiden Unternehmen steht immer wieder im Raum.

Der Fantasie, wie sich der Markt konsolidiert, sind keine Grenzen gesetzt. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, dass Panalpina eine aktive Rolle bei der Konsolidierung im Markt spielt, weil wir in einer guten Position sind.

Eine stark kritisierte ­Besonderheit Panalpinas ist die Aktionärsstruktur. Die Ernst-­Göhner-Stiftung dominiert mit einem Anteil von 46 Prozent. Sie stellt den Präsidenten und seinen Stellvertreter. Was entgegnen Sie der Kritik?

Man muss natürlich Rücksicht nehmen auf die Aktienanteile. Die Kräfteverhältnisse im Verwaltungsrat sind aus meiner Sicht ausgewogen. Von den acht Sitzen werden fünf von unabhängigen Mitgliedern besetzt, die Stiftung hat als Hauptaktionärin zwei Sitze, Cevian verkörpert einen der drei grossen Aktionäre und verfügt ebenfalls über einen Sitz. Insgesamt scheint mir diese Struktur angemessen. Aber dies ist ebenfalls Gegenstand der Diskussion.

Obwohl die Aktionäre von der grosszügigen Dividendenpolitik profitieren, halten sie nicht mit Kritik zurück. ­Panalpina schütte mehr aus, als sie einnehme. Die Stiftung verdiene, das Unternehmen verliere jedoch an Substanz. Ist dies auch angesichts der hohen Investitionen eine nachhaltige Strategie?

Die Dividendenpolitik wird vom Verwaltungsrat vorgeschlagen. Die Generalversammlung entscheidet dann über die Ausschüttung. Die Generalversammlung hat die Vorschläge des Verwaltungsrates immer mit grosser Mehrheit weit über die Stiftung hinaus gutgeheissen.

Sehen wir bei diesem Thema nicht beispielhaft, warum die Kritiker von einem massiven Interessenkonflikt sprechen? Sie befinden sich in einer Doppelfunktion als ­ Verwaltungsrat von Panalpina und als Stiftungsrat.

Wie gesagt, die Kräfteverhältnisse im Verwaltungsrat sind meines Erachtens ausgewogen und ermöglichen Entscheide, die nicht von Partikularinteressen dominiert sind.

Ebenfalls unter Beschuss steht die Beinah-Verdoppelung Ihres Gehalts im Vergleich zu Ihrem Vorgänger. Höhere Bezahlung bedeutet meist höhere ­Leistung. Haben Sie eine ­Antwort an die Aktionäre?

In unserem Vergütungsbericht legen wir die Kriterien und die Bezüge völlig transparent offen. Hinter dem höheren Lohn steckt, dass ich zusätzlich zur Funktion als Verwaltungsratspräsident gebeten wurde, die Verantwortung für den Bereich «Mergers & Acquisitions» zu übernehmen. Zur Höhe des Salärs möchte ich mich nicht äussern. (Tages-Anzeiger)