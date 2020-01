Greta greift an, Roger kontert – ein Fernduell erhitzt die Gemüter

Wie begegnet man Kritik am besten? Indem man seine Kritiker lobt. So hat das Roger Federer mit Greta Thunberg getan. Die schwedische Klimaaktivistin stellte den Baselbieter diese Woche mit zwei Retweets wegen seiner Verbindung zur Credit Suisse an den Pranger, und aus Australien meldete sich der 38-Jährige mit einem Statement, das er via die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete.