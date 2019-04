Gewinner und Verlierer des Machtkampfs um Panalpina

Während sich DSV in den vergangenen Monaten immer wieder um die Schweizer Konkurrentin bemüht hatte, machten sich Panalpina-Angestellte im Internet auf Thevoiceofpanalpina.com Luft und warnten vor dem Verkauf.

Zeigen wird sich in den kommenden Wochen und Monaten, was das Versprechen von DSV wert ist, eine faire Behandlung aller Mitarbeitenden sicherstellen zu wollen. Ein Integrationskomitee aus Panalpina- und DSV-Vertretern soll prüfen, welche Aufgaben in der Schweiz bleiben, kündigten die Dänen an.

Freude bei den Dänen

Fast schon euphorisch äussern sich die Käufer in einer Mitteilung zur Übernahme, die sie Milliarden kostet. DSV spricht dort von einem perfekten Zusammenschluss.

Über Wochen hatte DSV die Basler umworben und sich auch nicht abschrecken lassen, als deren Hauptaktionärin, die Ernst-Göhner-Stiftung, den Avancen eine deutliche Absage erteilt hatte. Auf eine ersten Offerte Mitte Januar folgte bereits Anfang Februar ein zweites Angebot. Seither war es ruhig geblieben, auffallend ruhig sogar.

Kein Glück für kuwaitische Konkurrenz

Die Agility-Gruppe ist die Verliererin im Ringen um Panalpina. Zwar sind der Europasitz des kuwaitischen Unternehmens und der Panalpina-Hauptsitz in Basel nur wenige Kilometer voneinander entfernt, doch durch den gestern angekündigten Zusammenschluss liegen nun Welten zwischen beiden Firmen.

Noch Mitte Februar sah das anders aus. Zu dem Zeitpunkt hatte es den Anschein, als ob die Ernst-Göhner-Stiftung einen Zusammenschluss mit dem kuwaitischen Unternehmen vorantreiben würde.

Agility-Chef Tarek Sultan sollte heute die Schweiz besuchen und wollte unter anderem das Gespräch mit Wirtschaftsjournalisten suchen, wie die «Finanz und Wirtschaft» berichtet hatte. Am Freitagnachmittag sei der Besuch aber überraschend abgesagt worden – mit der Begründung, dass sich Sultans Reisepläne geändert hätten. Inzwischen ist klar, warum sich der Manager die Reise in die Schweiz gespart hat.