Gefangen zwischen Hollywood und den Saudis

«Davos in der Wüste»

Noch pikanter wurde die Saga, als bekannt wurde, dass Bezos den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salam schon 2016 getroffen hatte und mit ihm über Whatsapp in regelmässigem Kontakt stand. Bezos und der saudische Regent verfolgten die gleichen Ziele: Der Amazon-Chef wollte in Saudiarabien ein Datenzentrum für über zwei Milliarden Dollar bauen. Und sein Gegenspieler glaubte, das Königreich dank Amazon zu einem Technologiezentrum im Mittleren Osten ausbauen zu können. «Es ist sehr wichtig, mein lieber Freund, dass Du nach Saudiarabien an das Finanzforum kommst und wir die Vision von 2,8 Milliarden Dollar bekannt machen», textete der Regent.

Doch Bezos zögert und entscheidet anders: Er investiert in ein Datenzentrum im benachbarten Bahrain und lehnt auch die Einladung zur Finanzkonferenz in Riad («Davos in der Wüste») ab, als klar wird, dass der saudische Regent die Ermordung von Jamal Khashoggi zu verantworten hat. Khashoggi war Kolumnist der «Washington Post», die Bezos vor sechs Jahren mit einer Investition von 250 Millionen gerettet und seither zu einer der hartnäckigsten politischen Tageszeitungen gemacht hat.

Ob der saudische Prinz das iPhone von Bezos hackte, wie der Amazon-Chef erklärte, und ob er mit dem «National Enquirer» gemeinsame Sache machte, um die Affäre mit seiner Geliebten auszuschlachten, ist noch ungeklärt. Zwar unterstellt ein Bericht einer von Bezos bezahlten IT-Firma solche Zusammenhänge, doch meldeten Sicherheitsexperten Zweifel an einer direkten Verbindung wischen dem Hackerangriff und den Enthüllungen an.

Bezos und Sanchez sind noch immer ein Paar. Und das, obwohl sie die heissen Fotos und Texte des Lovers an ihren Bruder übergab und er das Material an den «Enquirer» verkauft haben dürfte. Obwohl die Ereignisse der letzten Monate einige Zweifel am Urteilsvermögen geweckt haben, so hielten ihm die Aktionäre bisher die Treue. Bezos wird mit einem starken Quartalsresultat von Amazon die Wogen wohl glätten können.