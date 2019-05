Für Hochqualifizierte sind nur zwei Länder attraktiver als die Schweiz

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung am Mittwoch eine Studie veröffentlicht, in der die Schweiz jeweils führende Positionen einnimmt. Es wurde untersucht, wie attraktiv sich die 36 Länder für hoch qualifizierte Arbeitskräfte, Studierende sowie für Existenzgründer und Unternehmer präsentieren.