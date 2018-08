Exporteure gehen auf Tauchstation

Der Chef des Industriekonzerns ABB machte seinem Ärger über die geplanten Sanktionen der amerikanischen Regierung gegen den Iran im Juni offen Luft: Anstatt das veraltete iranische Stromnetz modernisieren zu helfen, müsse ABB im Iran «den Stecker ziehen», sagte ­Ulrich Spiesshofer an einem Podiumsgespräch des Swiss ­Economic Forum.

In der vergangenen Woche haben die USA die angekündigten Sanktionen gegen die Islamische Republik in Kraft gesetzt. Jetzt verweigert ABB jede Aussage zum Iran. Stattdessen verschickte der Konzern eine dürre Erklärung. Demnach treffe man «geeignete Massnahmen, um sicherzustellen, dass alle massgeblichen Handelsvorschriften eingehalten werden».

ABB und andere Schweizer Unternehmen gehen mit gutem Grund auf Tauchstation. Auf der einen Seite hat US-Präsident Donald Trump in der letzten Woche mit einem Tweet den Druck zusätzlich erhöht: Die Unternehmen müssten sich entscheiden, ob sie mit Amerika oder mit dem Iran Geschäfte machen wollten.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!